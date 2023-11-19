Ümit Özdağ duyurdu. Zafer Partisi'nin aday çıkarmayacağı iki il belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra partisinin yükselişte olduğunu savundu.

"KARS VE IĞDIR'DA ADAY ÇIKARMIYORUZ"

Özdağ, "Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL MESAJI

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Özdağ, şöyle devam etti:

"CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi ile ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller."

Özdağ, İYİ Parti'den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak, "İYİ Partili arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır" ifadesini kullandı.