Ümit Özdağ Meral Akşener’den randevu istedi. Flaş iddia

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Meral Akşener’e çağrıda bulunarak ittifak teklifinde bulunmuştu. Özdağ’ın ittifak görüşmeleri için Akşener’den randevu talep ettiği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Özdağ Meral Akşener’den randevu istedi. Flaş iddia

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ittifak çağrısında bulunarak, “Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ittifakı öneriyoruz” demişti.

İTTİFAK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşmesine tepki gösterdi ve Akşener’e “ittifak” çağrısında bulunarak “Sayın Özel sizi HDP ile yaptığı yeni ittifaka davet edecek. Sayın Akşener, şimdi gelmiş olduğumuz noktada bir daha İYİ Parti’ye gönül vermiş samimi Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, vatanseverleri HDP ile ittifak içerisine sürüklemeyin” dedi.

“Onları Cumhur İttifakı karşısında da çaresizliğe sürüklemeyin” diyen Özdağ şunları söyledi: “AKP ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi - İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım.”

‘ÖZDAĞ RANDEVU TALEBİNDE BULUNDU’

Konuyla ilgili konuşan Zafer Partili kurmaylar, “Şu anda yüzde 30-35 bandında Türk milliyetçisi bir seçmen var. Bu, Türk siyasetini de sıkıntılı süreçten kurtaracak bir ortam olur” şeklinde konuştular.

Özdağ’ın bu çağrısını “üçüncü yolu Türk milliyetçilerinin açmasına yönelik bir hamle” olarak değerlendiren kurmaylar, “Ülkeyi Türk olduğunu söylemekten rahatsız olan yöneticiler yönetti. Biz de şimdi Türk milliyetçileri yönetsin diyoruz. Biz ittifak konusunda samimiyiz. MHP’nin yöneticilerinin de ‘Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeli’ diye bir düşünceleri olursa, Türkiye’yi yönetecek kadro Türk milliyetçileri olur” dedi.

Kurmaylar, ittifak çağrısına yönelik Özdağ’ın Akşener’den randevu talebinde bulunduğunu da belirtti.

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