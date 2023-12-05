Ümit Özdağ’dan Meral Akşener’e ikinci kez ittifak çağrısı

Türkiye günlerdir yerel seçimlerde İYİ Parti’nin CHP ile ittifaka devam edip etmeyeceğini konuşuyordu.

Dün İYİ Parti’de yapılan Genel İdare Kurulu’nda alınan karar sonrası, CHP ile ittifakın devam etmeyeceği bildirilirken, ‘hür ve müstakil’ adaylar ile her ilde seçime girileceği açıklandı.

İKİNCİ KEZ İTTİFAK ÇAĞRISI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise İYİ Parti’de yaşanan bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘ittifak’ çağrısını gerekçeleriyle birlikte tekrarladı.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin ittifak yapması gerektiğini, yapılmadığı durumunda ise bunun Cumhur İttifakı’na yarayacağını belirtti.

Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i de etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

‘‘İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır.

Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır.

Zafer Partisi’nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır.

Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır.

AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır.

Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın % 20’yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir.

Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır.’’