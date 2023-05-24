Ümit Özdağ: Vatanımız için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Merakla beklenen Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinden birleşme çıktı. Özdağ düzenlenen ortak basın toplantısında "Vatanımız için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz." dedi.

Ümit Özdağ: Vatanımız için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak açıklama yaptı.

İlk konuşan isim Kılıçdaroğlu, ortak bir mutabakat metnine imza attıklarını ve seçim sonrası tekrar konuşup Türkiye'yi huzura kavuşturacaklarını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: "SAYIN GENEL BAŞKANA TEŞEKKÜR EDERİM"
Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir metin de hazırlandı. Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından oturduk konuştuk. Ev sahipliği için başta sayın genel başkana teşekkür ederim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmanın ardından etraftan, "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine "Güzel slogan" ifadesini kullandı.

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ÜMİT ÖZDAĞ: EN ÖNEMLİ SORUN SIĞINMACI VE KAÇAKLAR
Türkiye'nin en önemli sorununun 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanması olduğunun altını çizen Özdağ ise "Bu çözülmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Türk halkında vatanlarına geri yollamak için Zafer Partisi olarak destek istedik. Ancak medya ambargosu ve partimizin yeni kurulmuş olması vatandaşlara yeteri kadar ulaşmasını engelledi." şeklinde konuştu.

NUMAN KURTULMUŞ SÖZLERİ
Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmeye de değinen Özdağ, "Bizi ziyaret eden Numan Bey bizden destek istedi. Sığınmacılar konusunu sorduk, anlattıkları sığınmacıların vatamlarına geri dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ise Suriyelilerin vatanlarına dönmesi konusunda bizimle aynı fikirdeydi." dedi.

"KEMAL BEY'İ DESTEKLEME KARARI VERDİK"
Özdağ, Kılıçdaroğlu'na verdikleri desteği şu sözlerle açıkladı:

"Bir sene içinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'deki güvenliğini sağlayacak, uyuştuyrucu çetelerini okulların önünden kurtaracak bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve Zafer Partisi olarak 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik.

Birinci turda Millet, Cumhur ve Ata İttifakI'na oy vermiş seçmnenlere çağrım şu: 'Anne ve babalarınızdan adığınız Türkiye'yi çcuklarına devretmek istiyorsanız, 'Göçmenistan' olmasını istemiyorsanız, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin."

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