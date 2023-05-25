'Kılıçdaroğlu'nun sözüne kefilim' Ümit Özdağ'dan yeni paylaşım

Ümit Özdağ yaptığı "sığınmacılar" paylaşımında, "Kılıçdaroğlu dersen gidecekler ve yenileri gelmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne kefilim. yollayacağız." dedi.

'Kılıçdaroğlu'nun sözüne kefilim' Ümit Özdağ'dan yeni paylaşım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından Özdağ’dan flaş bir paylaşım geldi.

Paylaşımında 28 Mayıs’ın bir referanduma dönüştüğünü belirten Özdağ, “28 Mayıs bir referandum. 13 milyon sığınmacı gitsin mi kalsın mı? Erdoğan dersen kalacaklar ve sayıları artacak. Kılıçdaroğlu dersen gidecekler ve yenileri gelmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne kefilim. yollayacağız.” dedi.

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“SIĞINMACILAR GÖNDERİLMEDEN TÜRKİYE’NİN EKONOMİK SORUNLARINI AŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Özdağ, Kılıçdaroğlu ile ortak düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’de 13 milyon mülteci yaşadığını ileri sürerek, “Bu 13 milyon mülteci vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız, kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Sokaklarda güvenliği sağlayamayız. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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