Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında 'eleman' çıkışı: Cumhur İttifakı’nın elemanı gibi çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Sinan Oğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

14 Mayıs seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Eroğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Erdoğan canlı yayında kendisine yöneltilen Oğan sorusuna, "Sinan Bey, bazı televizyon programlarına çıkacak.Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda" yanıtı verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

"TÜRKİYE İDEALİ İÇİN OY VERİN"

Hep kendimizle yarıştık. Türk demokrasisinin en büyük talihsizliği muhalefet. İftiraları var. Kandil'in Meclis'teki uzantısından destek istiyor. Ben uyarmam lazım, teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı.

Türkiye Yüzyılı, güçlü Türkiye ideali için oy verin. CHP yerel yönetimde ne yaptı? Biz belediye performansıyla desteği genele taşıdık.

"TOKSİK İLİŞKİLER KURDULAR"

Terörle mücadele kenara konulamaz. Terörle mücadelede şu an çok iyi konumdayız. Terörle mücadelede çok iyiyiz. 21 yıllık kazanıma bakarak bölge insanı yatırım yapacak.

Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek. Herkes yatırımını yapacak, istihdam artacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak.

Millet gereken cevabı verecek. Terör örgütleri Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyor. Milletimiz nasıl oy vereceğini bilir. Toksik ilişkiler kurdular, negatif siyaset yapıyorlar.

"KADIN 21 YILDA HERHANGİ BİR HAKKINI KAYBETMEDİ"

Kadına şiddeti reddediyoruz. Ne tavsiye edebilir ne de yanında yer alabilirsiniz.

Ne başardıysak CHP'ye rağmen. Kadınların özgür şekilde yaşaması için adımları biz attık. 21 yıldır aynı şeyleri konuşuyorlar. Bunlar aynı zihniyet, aynı tekerlemeler. Kadınları her alanda destekliyoruz. Hiçbir kadın 21 yılda herhangi bir hakkını kaybetmedi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTUYORUZ"

Kabineyi süratle kurmamız gerekecek.

Samimiyet testini kaybetti. Kılıçdaroğlu düne kadar teröristi çıkarma peşindeydi. Terörü kaynağında kurutuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beraber hareket ettiklerinin derdi başka.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ELEMANI GİBİ"

Sinan Bey'le herhangi bir pazarlık söz konusu olmadı. Sinan Bey, bazı televizyon programlarına çıkacak. Yarın da Mevlüt Bey ile bazı ziyaretler yapacak Antalya'da. Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Bu önemli gelişme.

Taban Antalya'da bunu gördüğünde farklı bir yaklaşımla değerlendirme yapacaktır.

Sinan Bey'in televizyon programları yapması da bazı istifhamları ortadan kaldıracaktır. 5,2 olabilir, fazla olabilir, eksik olabilir. Önemli olan ortaya çıkan sinerjiyi değerlendirmektir.

"PAZARLIK OLMADI"

Sinan Oğan bir gerçek. Daha sonra bizle hareket etme kararı almıştır.

Pazarlık olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değil. Bu Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı. Malum toplamı 1 puan etmeyen partilere 40 vekillik verdi.