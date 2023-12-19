Ümit Özdağ Şeyh Said'in isminin iptali için harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Ümit Özdağ Şeyh Said'in isminin iptali için harekete geçti
Diyarbakır’da yeni yapılan bir bulvara Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said’in adının verilmesi üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adliyeye giderek iptali için dava açtı.

AKP tarafından kayyım atanan ve Vali Ali İhsan Su tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza atarak yapımı devam bulvara Cumhuriyet düşmanı bölücü Şeyh Said’in adı vermişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden;

“Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır’ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık” denildi.

ÜMİT ÖZDAĞ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da konuyla ilgili daha önce çok sert ifadeler kullanarak bu kararın iptali için dava açacağını belirtmişti.

Özdağ partililerle birlikte yurt gezisinde uğradığı Trabzon’da adliyeye giderek kararın iptali için başvuruda bulundu.

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‘‘ERDOĞAN’IN KARARI’’

Ümit Özdağ konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, ''Bu karar kayyımun değil, Erdoğan'ın kararı. Sen övüne övüne 'ben başkomutanım' diyorsun. Bu bulvarın üzerindeki göbeğin adını Abdullah Öcalan göbeği mi koyacaksın? Buradaki üstgeçitlerin adı Murat Karayılan, Cemil Bayık üstgeçitleri mi olacak? Hangi başkomutan kendi askerini öldüren şerefsizlerin adını bulvarlara verir? Biz bu ismi kabul etmeyeceğiz. Valilik, Erdoğan geri adım atana kadar her gün gündemde tutacağız'' ifadelerini kullandı.

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