Ümit Özdağ’dan Şeyh Said’in adının bulvara verilmesiyle ilgili flaş iddia: Kararı Erdoğan verdi

Türkiye’de son günlerin en çok gündeme gelen isimleri Şeyh Said ve Seyit Rıza gibi Cumhuriyet düşmanı şahıslar oldu.

Diyarbakır’da kayyım belediyesinin bir bulvara Şeyh Said’in ismini vermesi üzerine başlayan tartışmalar siyasete de sıçramıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Şeyh Said tartışmaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparken, bu açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi. Şeyh Said ve Seyit Rıza gibi isimler hakkında tartışmalar daha da büyüdü.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FLAŞ ÇIKIŞ: KARAR ERDOĞAN'IN

Bu tartışmalar devam ederken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çok konuşulacak flaş bir çıkış yaptı.

Samsun’da katıldığı bir toplantıda Şeyh Said'in adının bulvara verilmesi kararı ile ilgili konuşan Özdağ: ''Bu karar kayyımun değil, Erdoğan'ın kararı. Sen övüne övüne 'ben başkomutanım' diyorsun. Bu bulvarın üzerindeki göbeğin adını Abdullah Öcalan göbeği mi koyacaksın? Buradaki üstgeçitlerin adı Murat Karayılan, Cemil Bayık üstgeçitleri mi olacak? Hangi başkomutan kendi askerini öldüren şerefsizlerin adını bulvarlara verir? Biz bu ismi kabul etmeyeceğiz. Valilik, Erdoğan geri adım atana kadar her gün gündemde tutacağız'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP tarafından kayyım atanan ve Vali Ali İhsan Su tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara imza attı.

Belediye yapımı devam bulvara Cumhuriyet düşmanı bölücü Şeyh Said’in adı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyu yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden;

“Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır’ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı’nın yapım çalışmalarına başladık” denildi.