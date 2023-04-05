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Ümit Özdağ yenilenebilir enerji yerine iktidarın boşa harcadığı milyar dolarları açıkladı

İktidarın yenilebilir enerji yatırımı yerine milyarlarca doları boşa harcadığını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarlarında yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirecekleri yatırımları açıkladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:09
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Ümit Özdağ yenilenebilir enerji yerine iktidarın boşa harcadığı milyar dolarları açıkladı

Ümit Özdağ yenilenebilir enerji yerine iktidarın boşa harcadığı milyar dolarları açıkladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ enerji alanında gerçekleştirecekleri yatırımları açıkladı.

Güneş ve rüzgar enerjisinden kaynaklı yenilenebilir enerjiye büyük önem verdiklerini belirten Özdağ, “Hükümet Ankara’da dinozor parka 800 milyon dolar harcamasaydı, Yap İşlet Devret’in kar garantileri 70 milyar dolar olmasaydı, 170 ülkede insani yardım adı altında 80 milyar dolar harcamasalardı, Suriyelilere 144.8 milyar dolar harcamasaydı. Türkiye yenilenebilir güneş teknolojisine sahip ve elektrikli araç üretiminde dünyada önde gelen bir ülke olabilirdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesini kullanım oranının yüzde 2 olduğunu belirten Özdağ, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Özdağ iktidarlarında yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirecekleri yatırımları açıkladı.

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