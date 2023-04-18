Ümit Özdağ ile Suriyeli genç arasında geçen konuşma gündem yarattı

Suriyeli sığınmacı bir gencin Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a karşı ‘Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var?’ sorusu üzerine geçen diyalog gündem oldu.

Ümit Özdağ ile Suriyeli genç arasında geçen konuşma gündem yarattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Mersin’ gitti. Burada esnaf ziyareti yapan Özdağ ile Suriyeli sığınmacı bir genç arasında ilginç diyalog yaşandı.

Akşam, esnaf ziyareti yaptığı sırada "Suriyelileri göndermekten başka ne vaadiniz var? Kampanyanız bu mu?" diye soran Suriyeliye yanıt verdi.

''SEN VATANINA DÖNECEKSİN''

Özdağ soruya yanıt vererek, "Türk milletine ne önerdiğimiz senin için önemli değil, sen buranın vatandaşı değilsin. Bir Suriyeli olarak sen vatanına döneceksin" dedi.

O anlar Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansırken, sosyal medyada da gündem oluşturdu.

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