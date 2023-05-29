Ümit Özdağ’ın üniversite yılları. Keşke bütün liderler üniversite hayatına ait bir fotoğraf paylaşsa, varsa tabii

Editör: İsa Karaarslan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Özdağ paylaşımında, ''1980’lerin sonu. Doktora tezi yazıyorum'' notuyla bir paylaşım yapmıştı. Üniversite eğitimine dair paylaşım yapan Özdağ’ın paylaşımının yeniden gündem olmasından sonra geçmişte yaşanan ‘üniversite mezuniyeti’ tartışmaları geldi.

Yorum yapanlar, keşke diğer liderler de üniversite dönemlerine, diplomalarına dair tüm siyasi parti liderleri fotoğraflarını paylaşsalar şeklinde yorumlarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 1961 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.



Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.



25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, bekar ve 1 çocuk babasıdır.