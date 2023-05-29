Ümit Özdağ’ın üniversite yılları. Keşke bütün liderler üniversite hayatına ait bir fotoğraf paylaşsa, varsa tabii

Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait paylaştığı fotoğraf yeniden gündem oldu, akıllara diğer siyasilerin üniversite hayatları geldi.

Ümit Özdağ’ın üniversite yılları. Keşke bütün liderler üniversite hayatına ait bir fotoğraf paylaşsa, varsa tabii

Editör: İsa Karaarslan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Özdağ paylaşımında, ''1980’lerin sonu. Doktora tezi yazıyorum'' notuyla bir paylaşım yapmıştı. Üniversite eğitimine dair paylaşım yapan Özdağ’ın paylaşımının yeniden gündem olmasından sonra geçmişte yaşanan ‘üniversite mezuniyeti’ tartışmaları geldi.

whatsapp-image-2023-05-29-at-14-40-55.jpeg

Yorum yapanlar, keşke diğer liderler de üniversite dönemlerine, diplomalarına dair tüm siyasi parti liderleri fotoğraflarını paylaşsalar şeklinde yorumlarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 1961 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, bekar ve 1 çocuk babasıdır.

334817711-112587021733567-7080346268029947214-n.jpg

İlgili Haberler
Ümit Özdağ’dan kutlama yapan AKP'lilere tepki: Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı kutluyorsunuz?
Ümit Özdağ’dan seçim sonuçlarının ardından ilk açıklama. “Erdoğan kazanırken mağlup olmuştur”
Ümit Özdağ'dan 'Bacha Bazi Türkiye'ye ulaştı' açıklaması. Görüntüleri paylaştı
Öne Çıkanlar
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı? Keşfet
Cannes Ödüllerini kim kazandı? 2023 Cannes Ödüllerini kim aldı?
Orta Asya ve Avrupa Birliği arasında yeni zirve Dünya
Orta Asya ve Avrupa Birliği arasında yeni zirve
İş makinesinin freni boşaldı. Böyle kurtardı Güncel
İş makinesinin freni boşaldı. Böyle kurtardı
Kesin seçim sonucu ne zaman belli olacak. YSK açıkladı Güncel
Kesin seçim sonucu ne zaman belli olacak. YSK açıkladı
Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti Siyaset
Çamlıca Kulesi'ni 1 milyon 140 bin kişi ziyaret etti
Bodrum tarımsal kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyor Güncel
Bodrum tarımsal kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyor
Kdz. Ereğli'deki Bozhane Limanı’nda deniz kirliliği tatbikatı Güncel
Kdz. Ereğli'deki Bozhane Limanı’nda deniz kirliliği tatbikatı