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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:53
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Ümraniye-Fenerbahçe maçına kritik atama

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. 

Bitigen'in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. 

Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek. 

VAR hakemi olarak atanan Öğretmenoğlu'na AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik edecek.

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