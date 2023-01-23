Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanacak Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.
Bitigen'in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.
VAR hakemi olarak atanan Öğretmenoğlu'na AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik edecek.
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