Fenerbahçe'de Ümraniye maçı öncesi flaş Arda gelişmesi. Jesus 6 futbolcuyu uyardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Teknik direktör Jorge Jesus bu futbolcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. Jorge Jesus'un Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmama kararını maç saatinden hemen önce belirleyeceği öğrenildi.
Maçı takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda (Rossi), İrfan Can, King, Valencia
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