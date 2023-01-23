23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Ümraniye maçı öncesi flaş Arda gelişmesi. Jesus 6 futbolcuyu uyardı

Fenerbahçe'de Ümraniye maçı öncesi flaş Arda gelişmesi. Jesus 6 futbolcuyu uyardı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 20. hafta maçında bu akşam Ümraniyespor'la karşılaşacak. Maç öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 07:01
Takip Et

Ümraniyespor-Fenerbahçe: İşte 11'ler

Fenerbahçe'de Ümraniye maçı öncesi flaş Arda gelişmesi. Jesus 6 futbolcuyu uyardı
+
Aa
-

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Jorge Jesus bu futbolcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri de belli oldu. Jorge Jesus'un Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmama kararını maç saatinden hemen önce belirleyeceği öğrenildi.

Maçı takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda (Rossi), İrfan Can, King, Valencia

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
2
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
3
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
4
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
5
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
6
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak
﻿Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak
﻿Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.