Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya hamlesi! Artık eli çarpmayacak

Oyuncu Alina Boz ile evlilik hazırlığı yapan Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın iddialı bir karesini beğenmesiyle gündem olmuştu. Boz “Eli çarpmıştır” açıklamasından sonra Evirgen’den sürpriz bir hamle geldi.

Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya hamlesi! Artık eli çarpmayacak

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozları beğenince gündem olmuştu. Alina Boz ile evlilik hazırlığı yapan Evirgen’in bu beğenisi herkesi şaşırtmıştı.

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Durumu yaklaşık bir saat sonra fark eden ünlü işletmeci, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasına engel olamamıştı.

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"ELİ ÇARPMIŞTIR"

Aralarında kıskançlık olmadığını söyleyen oyuncu Alina Boz, geçenlerde Umut Evirgen’in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın bir fotoğrafını beğenip geri çekmesine "Eli çarpmıştır" demişti.

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TAKİPTEN ÇIKTI

Evirgen, elinin çarpmaması için yeni bir önlem aldı. Ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya’yı takipten çıktı.

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İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen; Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birliktelikle tanındı.

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