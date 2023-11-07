Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu.

Alina Boz, bir süredir ünlü oyuncularla yaşadığı birlikteliklerle gündemden düşmeyen Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Mutlu beraberlikleri devam eden ve evlenecekleri konuşulan çiftin nikah tarihi belli oldu

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Sürpriz aşk magazin gündeminde yer ederken ünlü çiftten mutluluk pozları gelmeye devam ediyor.

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2 ARALIK'TA EVLENECEKLER

Aşkları dolu dizgün devam eden ve evlilik iddialarıyla gündeme gelen Alina Boz ile Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu.
Gazete magazin'in haberine göre; şimdilerde düğün hazırlıkları ile uğraşan Alina Boz ile Umut Evirgen, 2 Aralık'ta nikah masasına oturacak.

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PARİS'TE EVLİLİK TEKLİFİ

Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'a birkaç ay önce Paris'te evlilik teklifi etmişti. Çift tatil dönüşü ailelerini bir araya getirmiş ve kız isteme töreni gerçekleşmişti.

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