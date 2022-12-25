Beşiktaşlı yıldız puan kaybının nedenini açıkladı

Mücadeleyi değerlendiren Umut Meraş, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kazanmak istiyorduk. Zor maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlar hep zordur. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Galip gelebilirdik ama maçın genelinde istediğimiz pozisyonları bulamadık. 1-1 ile sonuçlandı. 3 puan istiyorduk. Bir galibiyet serisi yakalamak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." dedi.



1-1'lik sonuçla ilgili olarak Umut, "Gaziantep iyi kapandı bugün. 11 kişi defans yaptılar. Daha kreatif olmak gerekiyordu ileride. Bunu son dakikalarda yapabildik. İlk yarı yapsak daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ne olursa olsun, kazanmamız gerekiyordu. Haftaya 3 puana ulaşıp, seriyle devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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