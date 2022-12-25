Böylesi görülmedi. Hakemden Günay'a renkli tayt kartı

Takımlar sahaya çıkarken hakem Atilla Karaoğlan, şortunun altına farklı renkte tayt giyen Gaziantep kalecisi Günay'ı uyardı.

Ama Günay bu uyarıya tepki gösterdi. Bunun üzerine de Karaoğlan sarı kartını çıkardı. Günay daha sonra taytını değiştirdi.

Böylece Günay, maçtan önce sarı kart gören futbolcu olarak tarihe geçmiş oldu.