Kulübü Ümraniyespor'un tersini yaptı. Umut Nayir isyan etti

Ümraniyespor Kulübü, dün yaptığı paylaşımda Kulüpler Birliği Vakfı’nın birliktelik çağrısına destek olmuş ve "Hükümet istifa" tezahüratında bulunan taraftarlara karşı "Milletimizle devletimizin yanındayız" açıklamasında bulunmuştu.



Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir ise Kayseri İl Güvenlik Kurulu’ndan çıkan Fenerbahçe’ye deplasman seyircisi yasağına Twitter hesabından bir paylaşımla tepki gösterdi. Genç golcü şu ifadeleri kullandı:

”Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz.”