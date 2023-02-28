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Kulübü Ümraniyespor'un tersini yaptı. Umut Nayir isyan etti

Ümraniyespor Kulübü, "Hükümet istifa" açıklamasını hedef alan açıklamalara destek vermişti. Golcüsü Umut Nayir ise tepki gösterdi

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:10
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Umut Nayir'den eleştiri: İcraatte farklı davranıyorsunuz

Kulübü Ümraniyespor'un tersini yaptı. Umut Nayir isyan etti
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Ümraniyespor Kulübü, dün yaptığı paylaşımda Kulüpler Birliği Vakfı’nın birliktelik çağrısına destek olmuş ve "Hükümet istifa" tezahüratında bulunan taraftarlara karşı "Milletimizle devletimizin yanındayız" açıklamasında bulunmuştu.


Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir ise Kayseri İl Güvenlik Kurulu’ndan çıkan Fenerbahçe’ye deplasman seyircisi yasağına Twitter hesabından bir paylaşımla tepki gösterdi. Genç golcü şu ifadeleri kullandı:

”Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz.”

 

 

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