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Ümit Özdağ’dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Kayseri İl Güvenlik Kurulu’nun haftasonu oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamasından sonra bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:51
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Ümit Özdağ Kayserispor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama yaptı

Ümit Özdağ’dan flaş Fenerbahçe açıklaması
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Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarlar ‘hükümet istifa’ sloganlarıyla tribünleri inletmişti. Bunun üzerine birçok kulüp açıklama yaparak futbolda siyaset istemediklerini belirtmiş, tartışma giderek büyümüştü.

Fenerbahçe taraftarının yeniden protestolarda bulunacağından korkan Kayseri İl Güvenlik Kurulu bu hafta sonu Süper Lig’de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına skandal bir karar alarak Fenerbahçe taraftarının alınmayacağını duyurdu.

''BEN BU MAÇA GİDECEĞİM''

Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin paylaşımını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu. Özdağ yazdığı mesajda, ‘‘Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Beşiktaş taraftarıyım. (Galatasaray ve Trabzonspor’un sevgili taraftarlarının haklı demokratik tepkisini de bekliyorum) Ben Türk futbolunu seviyorum. Ve ben bu maça gideceğim. Ben geleyim siz almayın’’ dedi.

Kayseri Valisi’ne de seslenen Ümit Özdağ,

’Kayseri Valisine sesleniyorum. Hükümeti desteklemek veya muhalefet etmek demokratik haktır. Bugün Fenerbahçe seyircisini maça sokmazsanız yarın muhalefete oy verecek seçmenin sandığa gitmesini yasaklarsınız. Antidemokratik uygulamanızı protesto ediyorum.’’

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