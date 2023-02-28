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Fenerbahçe taraftar yasağı kararını kabul etmiyor: Yanlıştan dönün

Fenerbahçe, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı taraftar yasağı kararına adeta isyan etti. Sarı - Lacivertliler "kararı gözden geçirin ve yanlıştan dönün" diyerek bir açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:08
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Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na çok sert gönderme

Fenerbahçe taraftar yasağı kararını kabul etmiyor: Yanlıştan dönün
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.''
NE OLMUŞTU?
Yaşanan deprem felaketlerinden sonra Fenerbahçe tribünleri yardımların ve arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğinden dolayı hükümeti sorumlu tutarak ‘hükümet istifa’ protestolarında bulunmuştu.

Bu gelişmeler sonra Süper Lig kulüpleri peş peşe açıklamalar yaparak tribünlerde siyaset istemediklerini belirttiler. Kayserispor tarafı bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında deplasman tarafına seyirci alınmamasını istemişti.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu aldığı karar gereğince; Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına, misafir takım seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Öte yandan, son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişilerin ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar.

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