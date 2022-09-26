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CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan üniversiteli öğrencinin çaresizliği videosu

CHP İstanbul Gençlik Kolları üniversiteyi kazanan öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek adına sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir video paylaştı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 01:05
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CHP Gençlik Kolları paylaştığı video ile KYK çıkmayan üniversiteli öğrencinin sorunlarına dikkat çekti

CHP İstanbul Gençlik Kolları'ndan üniversiteli öğrencinin çaresizliği videosu
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Ekonomik anlamda sorunlar yaşamasına rağmen KYK çıkmayan öğrencilerin yaşadıkları zorlukların altını çizen videoda önemli mesajlar veriliyor. Videoda üniversiteyi kazanan bir öğrencinin ev kiralamak zorunda kaldığını ve bunun için çalışması gerektiğini amcasına anlattığını görüyoruz.

SEÇİM GÖNDERMESİ

İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya paylaşımında "Ayın başını nasıl getireceğimize değil, geleceğimize odaklanacağımız yeni bir dönemin mimarı bizler olacağız; Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız!" ifadelerini kullandı.

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