Üniversiteli genç motosiklet kazasında can verdi

Kaynak: İHA
Üniversiteli genç motosiklet kazasında can verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir hafif ticari araçla bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olan üniversiteli genç yaşamını yitirdi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre hareket halindeyken aniden yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan F.A.'nın kullandığı motosiklet ile karşıdan gelen M.K.'nın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklette yolcu konumunda bulunan 21 yaşındaki Mustafa Can Gözlükaya yola savruldu. Kazada yaralanan 2 sürücü ile Mustafa Can Gözlükaya olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından ambulanslarla hastanelere gönderildi.

Tedaviye alınan üniversite öğrencisi Mustafa Can Gözlükaya, tüm çabalara rağmen yaşama tutunamadı. Gözlükaya, Bağbaşı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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