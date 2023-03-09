Ünlü astrolog haber verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti

Yaptığı burç tahminleriyle tanınan ünlü astrolog Rezzan Kiraz Fenerbahçe’nin Süper Ligi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanmasını imkansız olarak değerlendirince Sarı Lacivertli taraftarlar kendilerini feda ettiler.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminde bulunan Astrolog Rezzan Kiraz: ''Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.''

İşte o yorumlar;