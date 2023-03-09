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Ünlü astrolog haber verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti

Ünlü Astrolog Rezzan Kiraz, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanamamasını söyleyince sosyal medyada 'Fenerbahçeliler kendilerini feda etti' yorumları yapıldı. Bir kullanıcı "Haydi Fenerbahçe! Gün kaybetme günüdür" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:07
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Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti. Ünlü Astrolog haber verdi

Ünlü astrolog haber verdi. Fenerbahçe taraftarı Kılıçdaroğlu için kendini feda etti
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Yaptığı burç tahminleriyle tanınan ünlü astrolog Rezzan Kiraz  Fenerbahçe’nin Süper Ligi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanlığını aynı anda kazanmasını imkansız olarak değerlendirince Sarı Lacivertli taraftarlar kendilerini feda ettiler. 

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminde bulunan Astrolog Rezzan Kiraz: ''Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak.''

İşte o yorumlar;

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