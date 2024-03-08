Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi. Marketlerden apar topar toplatılıyor

Almanya’da, milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan bir “Sütlü çay” markasında yasadışı madde tespit edildi. Bu nedenle Almanya’daki market raflarında artık bu ürün bulunmayacak.

Çin menşeili bu sütlü çay, AB standartlarına uymayan bazı süt bileşenleri içerdiği için toplatılıyor. 2023 yazının sonlarında ise üç tür kahve ve çay da yasadışı bir madde nedeniyle geri çağrılmıştı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), aşağıda belirtilen ürünün piyasadan çekileceğini açıkladı:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün Birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)

Dortmund’da bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla çalışan Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılması nedeniyle web sitesinde müşterilerinden özür diledi.

Yetkiler Çin menşeili sütlü çayın, AB'de izin verilmeyen bazı süt bileşenleri içerdiği için toplatıldığını ve satışının durdurulduğunu açıkladı.