Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi. Marketlerden apar topar toplatılıyor

Kaynak: Artı 49
Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi. Marketlerden apar topar toplatılıyor
Çay tiryakilerini şok eden bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan "sütlü çay" markasında yasadışı madde tespit edildi. Çaylar marketlerden toplatılmaya başlandı. Sütlü çayın Türklerin de sıklıkla tercih ettiği belirtildi.

Almanya’da, milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan bir “Sütlü çay” markasında yasadışı madde tespit edildi. Bu nedenle Almanya’daki market raflarında artık bu ürün bulunmayacak.

Çin menşeili bu sütlü çay, AB standartlarına uymayan bazı süt bileşenleri içerdiği için toplatılıyor. 2023 yazının sonlarında ise üç tür kahve ve çay da yasadışı bir madde nedeniyle geri çağrılmıştı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), aşağıda belirtilen ürünün piyasadan çekileceğini açıkladı:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı
Ürün Birimi: 450 ml
Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)

Dortmund’da bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla çalışan Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılması nedeniyle web sitesinde müşterilerinden özür diledi.

Yetkiler Çin menşeili sütlü çayın, AB'de izin verilmeyen bazı süt bileşenleri içerdiği için toplatıldığını ve satışının durdurulduğunu açıkladı.

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