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Deprem uzmanı canlı yayında İstanbul'un en sağlam ilçelerini açıkladı. Harita üstünde tek tek gösterdi

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında İstanbul'un deprem riskini haritayla bölge bölge değerlendirdi. Prof. Ersoy İstanbul'un en sağlam ilçelerini de açıkladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 21:10
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Ünlü deprem uzmanı canlı yayında İstanbul'un en sağlam ilçelerini açıkladı

Deprem uzmanı canlı yayında İstanbul'un en sağlam ilçelerini açıkladı. Harita üstünde tek tek gösterdi
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından İstanbul’da beklenen deprem yeniden tartışılmaya başlandı.

İstanbul depremi ile ilgili hemen hemen her gün uzmanlardan yeni uyarılar gelirken, vatandaşlar oturdukları yerin zeminin sağlam olup olmadığını merak ediyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'u haritayla bölge bölge değerlendirdi. Kentin sağlam olarak bilinen ilçelerini açıkladı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoyı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM İLÇELERİ

“Bordo renk faya göre belirlenmiş. Haliç'ten Bahçeşehir'e oradan Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilecek bir yer. Sarıyer'de dere yatakları kötü. Parsel olarak söylemiyoruz. Bu genel bir yaklaşım. Anadolu yakası genel olarak sağlam. Dere yatakları ve kayaçların üzerindeki çürümüş yeri kaya olarak kabul etmemek lazım. Sert bir kaya ise yapıyı daha kolay yaparsınız.

Şile kısmen iyi, Çekmeköy, Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir iyi. Maltepe, Pendik ve Kartal'ın sahil kesimleri iyi değil."

İstanbul’u haritayla bölge bölge değerlendiren Ersoy Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinin iyi olduğunu belirterek “Benim söylemimden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezseniz. Parsel bazından yersel değişimler olabiliyor” ifadelerini kullandı.

 

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