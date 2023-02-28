Naci Görür yeni fay hattını açıkladı. MTA haritasında bile yok diyerek uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Depremde iki kişi hayatını kaybetti, 140 kişi de yaralanmıştı.

Deprem sonrası Görür, daha önce MTA haritasına çizilmemiş, yeni bir fay hattını açıkladı.

“YENİ BİR FAY OLABİLİR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür; "Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: