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Merkez Bankası bir haftada 2 milyar dolar rezerv kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 59 milyon dolar azalarak 113 milyar 967 milyon dolara geriledi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:07
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Merkez Bankası rezervleri 114 milyar dolar oldu. TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar azaldı

Merkez Bankası bir haftada 2 milyar dolar rezerv kaybetti
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 21 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 56 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Ekim'de 76 milyar 172 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 59 milyon dolar azalışla 116 milyar 26 milyon dolardan 113 milyar 967 milyon dolara indi.

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