Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi…

Demirtaş dolar endeksinin uzun yıllar sonra yeni bir rekor kıracağını öngördü.

"DOLAR ENDEKSİ REKOR KIRACAK"

Özgür Demirtaş ABD’deki enflasyon neticesinde artırılan faizlerle beraber dolar endeksinin yükselmeye devam edeceğini ileri sürdü.

Dolar endeksinde yeni bir rekor beklediğini ifade eden Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tahminimi yazayım: Dolar Endeksi denen endeks 2000’li yıllardaki rekorunu kıracak” iddiasında bulundu.

İşte o paylaşım:

Dolar endeksi nedir?

DXY yani dolar endeksi, doların diğer para birimleri karşısındaki duruşunu ifade eden uluslararası finansal bir değerlendirme endeksidir. ABD doları diğer para birimlerine kıyasla "güç" kazandığında endeks yükselir. Sepette yer alan para birimleri genellikle ABD ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşur. Yani dolar endeksi bize Euro, Japon Yen'i, İngiliz Pound'u, Kanada Doları, İsviçre Frangı ve İsveç Kronu'ndan oluşan ve tüm dünyada işlem gören 6 farklı para birimi karşısındaki doların değeri göstermektedir.