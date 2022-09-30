30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' mesajı: Herkesi tatmin edecek...

AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' mesajı: Herkesi tatmin edecek...

AKP ‘li Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" dedi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 02:09
Takip Et

AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' mesajı: Herkesi tatmin edecek...

AKP'li Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' mesajı: Herkesi tatmin edecek...
+
Aa
-

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki eriyişi, asgari ücret ve seçime yönelik açıklamalar yapan Kurtulmuş, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa'yı da hedef aldı. Kurtulmuş, "Gittiğimiz şehirlerde vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla hiç ayırt etmeksizin oturup toplanıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, şikayetlerini dinliyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Özellikle karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum, ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan konunun açıklanacak programlar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Tayyip Erdoğan'a karşı olmak bir şeydir, AK Parti karşıtı olmak bir şeydir ama her şey değildir. 'Karşıyım...' Peki sen neye taraftarsın? Terörle mücadelede karşı taraftaki partilerin hepsi aynı noktada mıdır? Eğer iktidara gelirlerse, söz gelimi, ekonomi politikalarında uygulayacakları program nedir? Vatandaş bunları bilmiyor. Mavi Vatan'la ilgili 6 artı 1'lik masadaki genel konsensüs nedir? Diyelim ki verdik size ülkenin yönetimini, nasıl yöneteceksiniz? Bunu söyleyecekleri 10 cümleleri yoktur. Vatandaş da bunları görüyor. Zaten aday belirlemekteki zorluk da buradan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DOLARİZASYON VAR"

Programda kendisine iletilen, "Alım gücüyle ilgili sıkıntının bir tahribat yarattığını düşünüyor musunuz? Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü mü artacak, ne olacak? Bu konuda beklentiniz nedir?" sorusuna da yanıt veren Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu iddia ederek dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin dolarizasyon olduğunu öne sürdü.

Kurtulmuş, "Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" yanıtını verdi.

Partisinin seçim hazırlıklarına değinen Kurtulmuş, "AK Parti bakımından 'seçim startı', seçimin ertesi günü başlar. Bu anlamda hem teşkilatlarımız hem genel merkezimiz hem ilgili birimler itibarıyla fevkalade hazırlıklı olarak bu süreci devam ettiriyoruz. Strateji heyetimiz, Ekim 2021'den beri düzenli olarak toplanmakta, çalışmakta" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
4
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
5
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
6
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
7
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
﻿Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
﻿ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
﻿ABD, Cook Adaları ve Niue'nin bağımsızlığını tanıyacak
﻿Avrupa'da maymun çiçeği vakaları 24 bini geçti
﻿Avrupa'da maymun çiçeği vakaları 24 bini geçti
﻿Avrupa'da maymun çiçeği vakaları 24 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.