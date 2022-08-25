25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü ekonomist ekonomiyi anlatırken canlı yayında koltuktan düştü. Ekonominin kötü durumu ancak böyle anlatılabilirdi

Ünlü ekonomist ekonomiyi anlatırken canlı yayında koltuktan düştü. Ekonominin kötü durumu ancak böyle anlatılabilirdi

Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyle alakalı değerlendirmelerde bulunduğu sırada canlı yayında koltuktan düştü.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:31
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:36
Takip Et

Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu ekonomiyi anlatırken canlı yayında koltuktan düştü

Ünlü ekonomist ekonomiyi anlatırken canlı yayında koltuktan düştü. Ekonominin kötü durumu ancak böyle anlatılabilirdi
+
Aa
-

Youtube'da Emirhan Erdoğan ve Tunç Şatıroğlu Kanal Finans ile Bitcoin'in ve ekonominin son durumunu konuşurken ilginç anlar yaşandı.

Programda dolar ve altın uzmanı olarak bilinen Tunç Şatıroğlu, ekonomiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşma sırasında Satıroğlu, bir anda koltuktan düştü. Kendini yerde bulan Satıroğlu neye uğradığını şaşırdı.

Şatıroğlu’nun koltuktan düştüğü anlar ise sosyal medyada günde oldu.

Programdan sonra Şatıroğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklama yapan Şatıroğlu, “Fenalık geçirmedim. Yayında görüntü donunca kalkıp network fişini çekip tekrar taktım. Ancak aceleyle otururken koltuk kaydı ben de boşluğa oturmuş oldum. Kalktım tekrar Fed'i, Bitcoin'i vs anlattım. Fenalık geçirsem nasıl anlatayım hemen? Komedi işte” ifadelerini kullandı.

TUNÇ ŞATIROĞLU KİMDİR?

Tunç Şatıroğlu İstanbul Alman Lisesi’nin bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ABD’de New Hampshire College’dan MBA ve MS Finance programlarını en yüksek not ortalamasıyla bitirmiştir.

TEB Ekonomi Araştırmaları’nda finansal analist olarak meslek hayatına başlamış olan Tunç Şatıroğlu daha sonra finansal analiz ve portföy yönetimi alanlarında yazılım geliştirme projelerinde proje lideri olarak görev almıştır. Danışman olarak bu alandaki faaliyetlerini sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunmaktadır.

Kanalfinans.com sitesinin kurucusu olup finansal piyasalar hakkındaki temel ve teknik analize dayanan yorumlarını Kanal Finans YouTube kanalında paylaşmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ALLAH ın kulu
25.08.2022 11:32
eşekten düşşeydi daha kötü  
 
Hasan
25.08.2022 11:20
Düşmesine sebep koltuk mu yoksa ekonominin çarpması mı anlayamadık?  
 
﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.