Ünlü ekonomist ekonomiyi anlatırken canlı yayında koltuktan düştü. Ekonominin kötü durumu ancak böyle anlatılabilirdi

Youtube'da Emirhan Erdoğan ve Tunç Şatıroğlu Kanal Finans ile Bitcoin'in ve ekonominin son durumunu konuşurken ilginç anlar yaşandı.

Programda dolar ve altın uzmanı olarak bilinen Tunç Şatıroğlu, ekonomiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşma sırasında Satıroğlu, bir anda koltuktan düştü. Kendini yerde bulan Satıroğlu neye uğradığını şaşırdı.

Şatıroğlu’nun koltuktan düştüğü anlar ise sosyal medyada günde oldu.

Programdan sonra Şatıroğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklama yapan Şatıroğlu, “Fenalık geçirmedim. Yayında görüntü donunca kalkıp network fişini çekip tekrar taktım. Ancak aceleyle otururken koltuk kaydı ben de boşluğa oturmuş oldum. Kalktım tekrar Fed'i, Bitcoin'i vs anlattım. Fenalık geçirsem nasıl anlatayım hemen? Komedi işte” ifadelerini kullandı.

TUNÇ ŞATIROĞLU KİMDİR?

Tunç Şatıroğlu İstanbul Alman Lisesi’nin bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. ABD’de New Hampshire College’dan MBA ve MS Finance programlarını en yüksek not ortalamasıyla bitirmiştir.

TEB Ekonomi Araştırmaları’nda finansal analist olarak meslek hayatına başlamış olan Tunç Şatıroğlu daha sonra finansal analiz ve portföy yönetimi alanlarında yazılım geliştirme projelerinde proje lideri olarak görev almıştır. Danışman olarak bu alandaki faaliyetlerini sürdürmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunmaktadır.

Kanalfinans.com sitesinin kurucusu olup finansal piyasalar hakkındaki temel ve teknik analize dayanan yorumlarını Kanal Finans YouTube kanalında paylaşmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.