Ünlü ekonomist yeni krizin adını verdi. Mustafa Sönmez beklenmedik tehlikeye işaret etti

TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz artırımı kararı sonrasında doların Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürerken ünlü ekonomist Mustafa Sönmez Türkiye'yi bekleyen yeni tehlikeye işaret etti.

Ünlü ekonomist yeni krizin adını verdi. Mustafa Sönmez beklenmedik tehlikeye işaret etti

Ekonomist Mustafa Sönmez, dolar kurunun seçim sonrasında geldiği seviye üzerinden enflasyonu işaret etti. Sönmez, "TL değerinin neredeyse dörtte birini bir ayda kaybetti" ifadelerini kullanırken ve TÜFE'nin göreceği seviyesi açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 18 Mart 2021'den (27 ay) bu yana ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltildi

DOLAR BUGÜN REKOR KIRDI

Cuma günü yaşanan gerilemenin ardından güne 25,30'dan başlayan dolar ilerleyen saatlerde füze takmış gibiydi. 26 lirayı zorlamaya başladı. Saatler 12.30'u gösterdiğinde kur tabelasında dolar 25,99'u görerek, 26 liraya "merhaba" demeye hazırlandı Ayrıca faiz kararının bankalarda kredilere erişmede zorluklara neden olacağı aktarıldı.

ENFLASYONU İŞARET ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası dolar kurunun bir ayda geldiği seviyeye dikkat çeken Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Perşembe faizi yüzde 15 ilan edildikten sonra 2 günde dolar 23.5 TL'den 25.5 TL'ye geldi. Yüzde 7 artıştır bu. Seçim öncesini 19,5 TL'ye alsanız bir ayda yüzde 31'e yakın artıştır bu. Başka bir ifadeyle yüzde 23.5 devalüasyon! TL'nin değerinin neredeyse dörtte 1'ini 1 ayda kaybetmesi yani. TÜFE, yüzde 50'ye gider."

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