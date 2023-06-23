Damadın ağabeyinden Erdoğan'ı kızdıracak açıklama. Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir

Biat kültüründe 2 yıldır herkes bu gerçeği biliyordu kimse korkudan söylemiyordu.Olan Türk halkına oldu halk fakirleştirildi… Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar faiz artışını “Enflasyon kanser ise faiz bunu kemoterapisidir” sözleriyle savundu.

Damadın ağabeyinden Erdoğan'ı kızdıracak açıklama. Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir

Editör: Osmancan Erok

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart 2021'den sonra ilk kez politika faizini artırdı. Yüzde 8,5 seviyesindeki faiz yüzde 15'e yükseltildi.

Faiz kararı öncesi serbest piyasada 23,24 liradan işlem gören Dolar Merkez Bankası kararı sonrası 24,38 liraya, Euro ise 25,55 liradan 26,80 liraya çıktı. Dolar an itibariyle 25.11 seviyelerinde ilerliyor.

Dolar yükselince zamlar da ardı ardına geliyor. Alım gücü düşen vatandaşın adeta beli büküldü, enflasyon karşısında ezildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" tezi ile 1.5 yıldır düşük faizi destekleyerek ve "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" sözleriyle savunarak uyguladığı politikadan vazgeçti.

HALUK BAYRAKTAR FAİZ ARTIŞINI DESTEKLEDİ

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi ve Baykar Teknoloji'nin CEO'su Haluk Bayraktar bugün attığı tweette faiz artışına destek verdi.

"Enflasyon sosyal adaleti ve huzuru bozar. Beşiğinde mama bekleyen bebekten, hasta yatağında ilaca ulaşmaya çalışan yaşlı vatandaşımıza kadar hepimizin hayatını olumsuz etkiler." diyen Bayraktar, "Faiz ise sadece banka ile iş yapan kişileri ve işletmeleri ilgilendirir. Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir. Tabii ki ideali ikisinin de düşük seviyelerde olmasıdır. Ancak şu aşamada enflasyon aşmamız gereken en önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır.

En önemli hedef de toplumumuza yıkıcı zararlar veren enflasyonu düşürmek olmalıdır. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyerek sosyal adaleti tesis edebilmek esastır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak da Erdoğan'ın faiz tezini savunan ve uygulayan isimlerdendi.

BİAT KÜLTÜRÜ

NOT: Biat kültürü, lidere kayıtsız, koşulsuz bağlı insanlar yetiştirir. Bu insanlar sorgulayamaz, başkaldıramaz, itiraz edemez. Bu insanlar sorgulayanları, itiraz edenleri başkaldıranları da asla hoş karşılamaz

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