Ahmet Çakar, Sinan Engin'i çıldırttı. Canlı yayında bardak kırdırttı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Karagümrük'ü 5-4 yendiği maç sonrası Beyaz Futbol da yine ilginç anlar yaşandı.

Beyaz Futbol adlı programda karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Caner Erkin için dedikleri Sinan Engin'i çileden çıkardı.

Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin golünden sonra sevindiğini iddia eden Ahmet Çakar, Sinan Engin'i küplere bindirdi.

Pozisyonun tekrarı sırasında Engin "Bu mu sevinme!" diyerek masanın üzerindeki bardağı fırlattı.

Sinan Engin'in bu hareketiyle programın moderatörü Ertem Şener büyük korku yaşarken, o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bu arada diğer Yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın kulaklıkla müzik dinlemesi ayrı bir gündem konusu oldu.