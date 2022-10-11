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Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Fenerbahçe, Sami Yen'de şampiyon olacak

Ahmet Çakar'dan yine ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:05
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Ahmet Çakar, ''Fenerbahçe, Sami Yen'de şampiyon olacak'' dedi ortalık karıştı

Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Fenerbahçe, Sami Yen'de şampiyon olacak
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Ahmet Çakar, Derin Futbol programında Fenerbahçe'nin bu sezon Seyrantepe'deki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını da maçın ardından kaldıracağını iddia etti.

Çakar yaptığı yorumda şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi, 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi, sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki, 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak"

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında, yani 37. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Konyalı Hacı Bey
11.10.2022 14:15
Evet, olmayan Sami Yen'de. Türkiye de en iyi 10 ekonomi arasına girecek, çünkü ben ekonomistim. Kantinde simit sattım.  
 
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