﻿Twitter - Elon Musk davasında eski çalışanına milyon dolarlar ödeyecek

Eski Twitter güvenlik şefi Peiter Zatko tarafından ortaya atılan iddialar bir anda Elon Musk’ın dikkatini çekmeye başladı. Musk, Zatko’nun bu açıklamalarından sonra Twitter ile arasındaki davanın haklı konumu olarak görülmeye başlanmıştı.

Zatko yaptığı açıklamalarda Twitter’ın hem kullanıcılarını hem de yasal mercileri kandırdığını iddia etmiş, çoğu şeyin görüldüğü gibi olmadığını dile getirmeye başlamıştı. Bu iddiaların ardından tarafların birbirini mahkemeye vermişti

TWİTTER, ELON MUSK’I DESTEKLEYEN ESKİ ÇALIŞANINA MİLYONLARCA DOLAR ÖDEYECEK

TeknolojiOku.com’da yer alan habere göre; Twitter ile eski çalışan arabulucu sayesinde kendi aralarında anlaştılar. Bu anlaşmaya göre, eski şef şirketten çıkarılması yüzünden zarara uğradığı ve kendi hesaplamalarına göre 10 milyon doları geçen maaş + ikramiye + kıdem tazminatı gibi alacaklarının tamamından vazgeçmesi karşılığında Twitter’dan 7 milyon dolar alacak.

Twitter’ın bu ödemeyi yapma şartlarının başında ise Peiter Zatko’nun yasal olarak çağrılmadığı ve mecbur kalmadığı süre boyunca eski işiyle alakalı bir açıklama yapmaması ve Twitter’ı zor duruma düşürecek hiçbir bilgi paylaşmaması oldu.