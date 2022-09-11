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Twitter - Elon Musk davasında eski çalışanına milyon dolarlar ödeyecek

Elon Musk yılın başlarında Twitter'ı alacağını söylemiş ancak kendisine platformda bulunan sahte hesapların net sayısı verilmediği için bu kararından vazgeçmişti. Musk kendisine Twitter tarafından dava açılınca şirketin eski güvenlik şefinden yardım istemişti. Şirket eski çalışana Musk'ı desteklememesi için milyon dolarlar verecek.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:53
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:58
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Twitter şirketi eski güvenlik şefi Peiter Zatko'ya milyon dolarlar ödeyecek. Elon Musk'ın davayı kazanması önlenecek

Twitter - Elon Musk davasında eski çalışanına milyon dolarlar ödeyecek
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Eski Twitter güvenlik şefi Peiter Zatko tarafından ortaya atılan iddialar bir anda Elon Musk’ın dikkatini çekmeye başladı. Musk, Zatko’nun bu açıklamalarından sonra Twitter ile arasındaki davanın haklı konumu olarak görülmeye başlanmıştı.

Zatko yaptığı açıklamalarda Twitter’ın hem kullanıcılarını hem de yasal mercileri kandırdığını iddia etmiş, çoğu şeyin görüldüğü gibi olmadığını dile getirmeye başlamıştı. Bu iddiaların ardından tarafların birbirini mahkemeye vermişti

TWİTTER, ELON MUSK’I DESTEKLEYEN ESKİ ÇALIŞANINA MİLYONLARCA DOLAR ÖDEYECEK

TeknolojiOku.com’da yer alan habere göre; Twitter ile eski çalışan arabulucu sayesinde kendi aralarında anlaştılar. Bu anlaşmaya göre, eski şef şirketten çıkarılması yüzünden zarara uğradığı ve kendi hesaplamalarına göre 10 milyon doları geçen maaş + ikramiye + kıdem tazminatı gibi alacaklarının tamamından vazgeçmesi karşılığında Twitter’dan 7 milyon dolar alacak.

Twitter’ın bu ödemeyi yapma şartlarının başında ise Peiter Zatko’nun yasal olarak çağrılmadığı ve mecbur kalmadığı süre boyunca eski işiyle alakalı bir açıklama yapmaması ve Twitter’ı zor duruma düşürecek hiçbir bilgi paylaşmaması oldu.

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