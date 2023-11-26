Ünlü gazeteci düğmeye basıldı dedi. Olacakları tek tek saydı: Fenerbahçe’nin laneti üzerinizde kaçamayacaksınız

Sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaşan Adnan Aybaba son günlerde futbol camiasında yaşanan olayların Fenerbahçe'nin laneti yüzünden olduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci düğmeye basıldı dedi. Olacakları tek tek saydı: Fenerbahçe’nin laneti üzerinizde kaçamayacaksınız

2003 yılından beri televizyon programlarında futbol yorumculuğu yapan ünlü gazeteci Adnan Aybaba son günlerde futbol camiasında yaşanan olaylar hakkında ilginç bir paylaşım yaptı.

Yaşananları Fenerbahçe’nin lanetine dayandıran Adnan Aybaba sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, “Fenerbahçe’nin ahını aldınız Fenerbahçe’nin laneti üzerinizde kaçamayacaksınız gün geldi hesap günü daha neler var düğmeye basıldı geceleri uyuyamayacaksınız Kulüp başkanlarından önemli bir isim yöneticiler hakemler federasyondakiler yatamaycaksınız ansızın bir gece gelecekler” dedi.

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