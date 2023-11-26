Fenerbahçe'nin komutanı Kadıköy'de ortaya çıktı. Fatih Saboviç açıkladı

Karagümrük'ü ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü maçta Dusan Tadic'in biri penaltıdan iki golüyle mağlup eden Fenerbahçe, puanını 34'e çıkararak Süper Lig'de averajla liderliğini sürdürdü.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 19 maçta 19 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe'nin bu serisi; Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları sonrası Kadıköy'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde bozulmuştu.

Ardından Kanarya, Avrupa semalarında Ludogorets deplasmanında büyük bir yara aldı ve o maçın dönüşünde Adana Demirspor'a karşı bir de beraberlik elde edildi... Fenerbahçe için her konu tartışmaya açık bir konu hâline gelmeye başlayacakken gelen milli ara; sakatlıkların iyileşmeye başlaması ve moral anlamında yaşanan bir ivmeyi tetikledi.

ATAK ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Fatih Karagümrük cephesinde ise bu karşılaşma orta sıralardan üst sıralara sıçramak için büyük bir fırsattı. Fenerbahçe, 19 karşılaşmalık serinin bittiği Trabzonspor mücadelesi öncesinde oynadığı maçlar gibi başladı Kadıköy'de 90 dakikaya...

Ön alan baskısı yapan sarı lacivertliler, kontra atak kovalayan rakibi karşısında topun hakimiyetini de maçın hakimiyetini de almıştı. Fakat bir türlü bu ataklar tehlikeye çevrilemiyor, Fenerbahçeli oyuncular final paslarını yapıp Karagümrük kalesine şut atamıyordu.

TADIC ÂDETA BİR KOMUTAN GİBİ...

Karagümrük'ün özellikle ilk 20 dakika boyunca sürekli zamandan çalmaya oynaması, tribünlerin tadını kaçırdı. Savunmayı ve bloklar arasındaki mesafe ile takım boyunu başarılı şekilde tutmayı başaran Gümrük, fit gözüken İrfan Can'ın akınları ve Tadic'in çabalarına çözüm üretmeye çabalıyordu.

İrfan Can Kahveci'nin slalomları, arkadaşlarını beslemek için ortaya koyduğu emek; Tadic'in bir komutan gibi tüm arkadaşlarına -oyun o esnada akarken- mantıklı açıklamalar yaparak verdiği yönlendirmeler ilk yarım saatte en çok akılda kalanlar oldu.

SZYMANSKI ŞOV VE ÜST DİREK...

İlk yarım saatlik dilim geride kaldıktan sonra üst üste ataklar organize eden Fenerbahçe'de 24. dakikadaki şutunda top üstten auta giden Szymanski, 34. dakikada çektiği sert şutun kenardan dışarı gidişini izledi yine... Ancak hemen 1 dakika sonrasında bir penaltı atışı gibi kazanılan ve kaleye çok yakın bir yerden kullanılan frikikte; Szymanski'nin harika şutu üst direkte patladı!

Fenerbahçe ortaya koyduğu büyük efordan sonra dinlenmeye çekildi ve defansın arkasında boşluklar yaşanmaya başladı. Bu da Karagümrük'ün kontra atak niyetinin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyordu.

CAN KELEŞ, FENERBAHÇE'Yİ ÜZDÜ

Dakikalar 39'u gösterirken Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği kontra atakta Can Keleş ceza sahasının solunda topu aldı ve kaleci Livakovic’i de geçerek ağları havalandırdı. Sağ bekte görev yapan Mert Müldür’ün alanı zaten birkaç dakika öncesinden itibaren alarm vermeye başlamıştı. Maçtaki ilk isabetli şutta Karagümrük golü attı: 0-1.

Fenerbahçe tribünleri âdeta köpürdü! Haklı olarak üst üste alınan negatif sonuçların ardından takımın isabetli şut ya da şutlar dahi bulamaması taraftarı isyan etti. Buna rağmen takımı bağırlarına bastılar ve ikinci yarıyı umutla beklediler.

VE TADIC DÜMENE GEÇTİ

İkinci devreye madalyonun iki yüzü gibi bambaşka iki takım çıkmıştı. Birinci devredeki Fenerbahçe, ikinci devrede çok farklı bir takım hüviyetine bürünmüştü. Sarı lacivertliler rakiplerini âdeta baskıyla boğdu ve 48'de Fenerbahçe bir penaltı atışı kazandı.

Karagümrük kalecisi Dituro, öylesine amatör bir şekilde, çevre kontrolü yapmadan çıkış yaptı ki İrfan Can Kahveci'nin kafasına bir darbe indirip Tadic'in beyaz noktadan skoru eşitlemesine yol açtı: 1-1.

İRFAN CAN'IN EMEKLERİ MEYVE VERDİ

Skoru eşitledikten sonra taraftar desteğini de arkasına iyiden iyiye alan ev sahibi Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin çalışkanlığı sayesinde 58. dakikada ağları yeniden havalandırdı. Orta sahada rakiplerinden topu alan İrfan, yine bir slalom yapıp süratle takımını atağa kaldırdı. Sağ kanata açılan Szymanski'nin içeriye çevirdiği topa Tadic o kadar net ve sakin bir usta dokunuşu gerçekleştirdi ki; kaleci Dituro çaresiz kaldı: 2-1.

Öne geçen Fenerbahçe sonraki süreçte oyunu tutmak, rakibine alan bırakmamak gibi çabalara girişti. Yapılan oyuncu değişiklikleri ile birlikte kalan 15 dakika görece 'Karagümrük kontrolünde' ilerledi.

BATSHUAYI, CENGİZ VE KING HAMLELERİ...

Geçtiğimiz 4 haftada yenilgi almayan teknik direktör Alparslan Erdem'in Karagümrükü, Fenerbahçe karşısında da yenilmemek için elinden geleni yapmaya çabaladı. Oyuna Batshuayi, Cengiz Ünder ve 87'de sakatlıktan dönen Joshua King'i alan teknik direktör İsmail Kartal, olabildiğince ileride top tutulması için mücadele vermeye başladı.

Son anlara doğru Fenerbahçe'nin topla oynama oranı %56'larda iken Karagümrük için bu rakam %44'tü... Attığı 475 pasın %82'sinde isabet sağlayan sarı lacivertliler, yüzde 78'de kalan rakibine bu alanda da üstünlük kurdu.

FERDİ'YE EKSTRA PARANTEZ...

Karşılaşmanın başından son dakikaya kadar büyük işlere imza atan, dizindeki kanamaya rağmen tedavi görüp oynamaya devam eden, soğukkanlılığı ile önemli hamlelere imza atan Ferdi Kadıoğlu'na parantez açmakta fayda var...

Mücadelede Karagümrük'ün tüm gol arayışlarına rağmen herhangi bir pozitif sonuç çıkaramaması sonrası, Süper Lig'de 2 haftanın ardından gülen taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. Mücadeleye eklenen 6 dakikalık uzatma sürecinde de skor değişmeyince Kanarya gelecek hafta yine evinde Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi 3 puana ulaştı.