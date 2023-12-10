Ünlü giyim markasından infial yaratan paylaşım. Filistin’e gönderme mi?

Ünlü giyim markası Zara'nın, yeni sezon koleksiyonuyla alakalı paylaştığı görseller infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görsellere vatandaşlar tepki gösterince, marka paylaşımı sildi. Firmayı ‘boykot’ çağrıları yapıldı.

Ramazan Süzen KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü giyim markasından infial yaratan paylaşım. Filistin’e gönderme mi?

Türkiye’de de yüzlerce giyim mağazası olan Zara’nın, yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı paylaşımlara, vatandaşlardan büyük tepki geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımların Filistin’e gönderme olduğunu iddia etti, firmayı boykot etmeye davet etti.

Gelen tepkiler sonrası firma paylaşımları geri çekse de konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

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Söz konusu paylaşımlarda; arka planda yıkık bir binayı andıran dekor ve oyuncunun omzunda tuttuğu ve beyaz bir cisme sarılmış manken detayı, Filistin’e son zamanlarda görmeye alıştığımız, kefenlere sarılmış insan cesetlerini anımsattığı görüldü.

Paylaşımın ardından bir çok sosyal medya kullanıcısı, Zara’yı İsrail’e açık destek vermekle suçladı ve firmayı boykot etmeye çağırdı.

Bazı kullanıcılar ise paylaşımın kötü niyetle yapılmamış olsa bile zamanlama olarak yanlış olduğunu belirtti.

Firmanın henüz bu paylaşımlarla herhangi bir mesaj vermeye çalıştığıyla alakalı kesin bir yargı olmasa da ünlü giyim markasının da bazı kesimler tarafından boykot edilen ve yakın süreçte protestolara maruz kalan firmalar listesine girdiği aşikar.

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