Starbucks'ta müşteriler protestoculara tepki gösterdi. Protestocuların aldığı cevap gündem oldu

İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösteren bir kişiye müşterinin verdiği cevap gündem oldu.

Starbucks'ta müşteriler protestoculara tepki gösterdi. Protestocuların aldığı cevap gündem oldu

Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail'e yönelik saldırısı sonrası başlayan çatışmalarda ve sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de okul, hastane ve diğer kamu binalarına saldırılar dünya kamuoyunda da tepki çekerken İsrail'e desteğini açıklayan ve İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotlar da yapılıyor.

Birçok fast food restaurantı ve Starbucks şubelerindeki müşterilere de tepki gösteriliyor.

Geçtiğimiz gün İzmit'te çekildiği iddia edilen görüntülerde bir Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere dökmüştü.

Bugün ise bir kadın yine Starbucks'ta oturanlara Gazze tepkisi gösterdi. İçeri girerek, "Ahirette ödeşeceksiniz" diyen kadına içeride oturan gençler de karşılık verdi.

"Burası Müslüman bir ülke değil, burası laik bir ülke" diyen bir genç kadına "Seni Gazze'de görelim" dedi.

Bir müşterinin çektiği görüntüler sosyal medyada da tartışma yarattı.

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