Selçuk Dereli'den iktidara 'terörist' tepkisi: Ülkeye Afgan, Suriyeli gelirken susunca siz milliyetçi biz terörist mi olacağız?

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 5 gün sonra gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak.

Gündem seçimken ana konulardan biri de mülteci ve kaçak sorunu. İktidarın yanlış politikaları ve açık kapı politikaları nedeniyle Türkiye’nin her yeri Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılarla doldu. Ayrıca iktidar muhalefete terörist imalarıyla yükleniyor. Ancak Cumhur İttifakı'nın ortağı HÜDA PAR, Türk ibaresinin çoğu yerden kaldırılmasını talep eden partilerden biri.

Yabancıların her gün Türkiye’deki varlığı tartışılırken bir tepki de FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli’den geldi.

CHP’den daha önce vekil adayı olan Dereli, “Bu ülkeye Afgan, Suriyeli,Pakistanlı gelirken susup yol vereceksiniz ondan sonra siz milliyetçi biz de 'terörist’olacağız öyle mi?” dedi.

Dereli'nin paylaşımı şu şekilde:

Bu ülkeye akın akın Afgan, Suriyeli, Pakistanlı gelirken susup yol vereceksiniz, ondan sonra siz milliyetçi biz de ‘’terörist’’ olacağız öyle mi? Hadi ordan. Yüce milletimiz bunu görecek ve 28 Mayısta gereğini yapacaktır. Hudut namustur.