Pakistanlılar Avrupa'ya geçmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda isyan çıkardı. Açın kapıları gitsinler

DHA'nın haberine göre; Sabah saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'na otobüslerle gelen yaklaşık 100 kişilik grup, basın açıklaması yapmak amacıyla gümrük sahasına girmeye çalıştı.

Ancak güvenlik güçleri müdahale ederek gruptakileri gözaltına aldı.

Edirne Valiliği, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden, ”Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilme zorunluluğu oluşmuştur" açıklamasına bulundu.

"PROVAKASYON AMACIYLA GELDİLER"

Açıklamanın devamında ise şu bilgiler yer aldı:

"24 Mayıs 2023'te saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık Dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir. Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu iki kişinin 22 Mayıs'ta gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir. Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMIŞTI

Kapıkule Sınır Kapısı’nda Avrupa'ya geçmeye çalışan Pakistanlı grubu Polis havaya ateş açarak durdurmuştu.

Grubun Pakistan merkezli Ahmedîlik (Kadıyanilik) tarikatına mensup oldukları öğrenildi.

Yeniçağ’ın edindiği bilgiye göre, sınır kapısından Avrupa’ya geçmeye çalışan Ahmedîlik tarikatı mensupları.

AHMEDÎLİK YA DA DİĞER ADIYLA KADIYANİLİK NEDİR

Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880’de Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kuruldu. Ahmediye de denir. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge yaptıktan bir yıl sonra ortaya çıkan bu hareketin, onlar tarafından beslendiği iddia ediliyor.

İKİ KOLA AYRILDI

1908’de Gulam Ahmed’in ölümünün ardından Müslüman Ahmediye Cemaati ve Lahor Ahmediye Cemaati olarak iki gruba kola ayrılan tarikatın Müslüman Ahmediye Cemaati kolu, 1947'de Pakistan kurulduktan sonra Kadıyan’ın Hindistan sınırları içinde kalması sonrası merkezini Pakistan’da yeni kurulan Rabvah şehrine taşıdı.

MÜSLÜMAN DÜNYASINDA TARTIŞILIYOR

İslam dünyasında oldukça tartışılan Müslüman Ahmediye Cemaati, Pakistan Parlamentosu tarafından 7 Eylül 1974 tarihinde “İslâm dışı azınlık” olarak ilân edildi. Kendilerinden Müslüman Ahmediye Cemaati olarak bahsetmelerine rağmen Kadıyanilerin İslamiyet’e uymayan görüşlerinin olduğu bilinmekte.

Müslüman Ahmediye Cemaati, Mirza Ahmed Kadıyani’nin nebîliğini ileri sürerken, Lahor Ahmediye tarafı ise Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğini, Gulam Ahmed’in sadece müceddid yahut mesih ve mehdi olduğuna iman ediyor.

İLGİLİ HABER