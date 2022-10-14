Neşet Ertaş'ın ailesinin sözlerini hatırlattı. Şahan Gökbakar'dan vasiyet tepkisi

Neşet Ertaş'ın ailesi Hüseyin, Döne, Canan ve Leyla Ertaş 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adıyla hazırlanan filme tepkili. Ertaş'ın filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini dile getiren aile sosyal medyadan sık sık isyan ediyor.

Neşet Ertaş'ın çocukları "Bizlere yapılmasın diye vasiyet ettiği film projesi itirazlarımıza rağmen yapılmak isteniyor" açıklamasında bulundu. Şahan Gökbakar da bu paylaşıma sosyal medyasından yer vererek tepki gösterdi.

Ertaş'ı anlatan filmle ilgili olarak paylaşılan "Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" sözlerini gören Şahan Gökbakar da filme tepki gösterdi. Oyuncu yaptığı paylaşımda "Ailesi onay vermiyor. Kendisi vasiyet etmiş istememiş film çekilmesini... İzin almadan, ailesinin ve varislerinin rızası olmadan bu film nasıl çekilir?" dedi.