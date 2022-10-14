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Neşet Ertaş'ın ailesinin sözlerini hatırlattı. Şahan Gökbakar'dan vasiyet tepkisi

Şimdilerde Recep İvedik filmi serisinin yeni bölümü için gün sayan Şahan Gökbakar, bir yandan da sosyal medya paylaşımları ile gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Gündeme dair politik eleştiriler yapmaktan da geri durmayan Gökbakar, bu defa Neşet Ertaş'a dair bir gönderiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 20:02
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Şahan Gökbakar ailesinin rızası olmadan çekilen Neşet Ertaş filmine dair tepkisini gösterdi

Neşet Ertaş'ın ailesinin sözlerini hatırlattı. Şahan Gökbakar'dan vasiyet tepkisi
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Neşet Ertaş'ın ailesi Hüseyin, Döne, Canan ve Leyla Ertaş 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adıyla hazırlanan filme tepkili. Ertaş'ın filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini dile getiren aile sosyal medyadan sık sık isyan ediyor. 

Neşet Ertaş'ın çocukları "Bizlere yapılmasın diye vasiyet ettiği film projesi itirazlarımıza rağmen yapılmak isteniyor" açıklamasında bulundu. Şahan Gökbakar da bu paylaşıma sosyal medyasından yer vererek tepki gösterdi.

Ertaş'ı anlatan filmle ilgili olarak paylaşılan "Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" sözlerini gören Şahan Gökbakar da filme tepki gösterdi. Oyuncu yaptığı paylaşımda "Ailesi onay vermiyor. Kendisi vasiyet etmiş istememiş film çekilmesini... İzin almadan, ailesinin ve varislerinin rızası olmadan bu film nasıl çekilir?" dedi.

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Aylin Akkaya
14.10.2022 20:15
Doğru. Çok iyi hatırlıyoruz. Hiç istemedi. Saygısızlık o, bu sebepten yapılamaz.  
 
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