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Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi. Durumu kritik

Büyük araçlar kullanmayı da çok seven Jeremy Renner, yine böyle bir araç kullanarak kar kürerken korkunç bir kaza Geçirdi ve hemen acil olarak hava ambulansıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:35
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Ünlü Hollywood yıldızı Jeremy Renner kaza geçirdi

Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi. Durumu kritik
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Son yılların meşhur aktörlerinden Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Renner’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sağlık durumunun ağır ve stabil olduğu kaydedildi. Renner’ın helikopter ile hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Son yıllarda Marvel serisinde Hawkeye karakterini canladırarak şöhrete kavuşan 51 yaşındaki aktör Hurt Locker ve The Town isimli filmlerle Oscar’a iki kez aday olmuştu.

Bu yıl ABD’yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Renner Aralık ayında sosyal medyada fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşmıştı.

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