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Cem Yılmaz, ‘Erşan Kuneri davası’na cevap verdi

Erşan Kuneri davası hakkında konuşan Cem Yılmaz, “Ey dernek, seni ciddiyete davet ediyorum, ama sen bilirsin” dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:04
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz kendisini dava eden derneğe cevap verdi

Cem Yılmaz, ‘Erşan Kuneri davası’na cevap verdi
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Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz’ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde, "Şüphelinin, içerik platformunda yayımlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinde hemen hemen her sahnesinde alkol ve sigarayı özendirici eylemlerde bulunduğu açık olup, sigara ve alkol kartellerinden gizli anlaşmalarla menfaat temin ettiği düşünülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hakkında açılan davaya Twitter'da yanıt veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum! Ama sen bilirsin."

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