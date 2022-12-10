Ozan Güven ve Cem Yılmaz arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu gazetecilerin Cem Yılmaz sorusuna çok kızdı.

Birçok projede rol ala ünlü oyuncu Ozan Güven, önceki gece Kadıköy Moda'da görüntülendi. Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek ufak bir sitemde bulundu.

CEM YILMAZ'LA İLGİLİ SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Tiyatrodan çıktığını söyleyen Ozan Güven, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu. Gazetecilerin, "Cem Yılmaz sizi filmlere dahil etmiyor diye mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt veren oyuncu, Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayına da sessiz kaldı.

Güven, gazetecilerin poz isteğine "Çektin ya zaten!" diyerek kameraların kendisini çektiği anda yine de poz verdi. Yaklaşık 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, sonunda gelen taksiye bindi ve oradan ayrıldı.