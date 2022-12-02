Uraz Kaygılaroğlu sahnede Cem Yılmaz’ı tersledi. Cem Yılmaz hiçbir şey söyleyemedi

TV100’de yer alan habere göre; Komedyen Cem Yılmaz ve yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" töreninde gerginlik yaşadı. Ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, önce övgü dolu sözler söyledi, daha sonra ise ünlü şovmene sitem etti. Konuşması sırasında Cem Yılmaz ile sunucu Tansel Öngel gülmeleri Kaygılaroğlu'nu rahatsız etti.

"CİDDİ BİR ŞEY ANLATIYORUM"

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz günlerde feci bir kaza geçirmiş ve resmen ölümden dönmüştü. 3 kişinin öldüğü kazada İşiten de yaralanmıştı.

Ödül konuşmasında konuya ilişkin açıklama yapan Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti.

Bunun üzerine Kaygılarıoğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek yakın arkadaşını azarladı.

