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2 gün repo yapıyoruz dedi. Repo yapmak ne demek? Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filmini nasıl çektiğini açıkladı

Komedyen Cem Yılmaz’ın film setinden paylaştığı videolu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Herkes videoda söylediği repo kelimesinin anlamını öğrenmeye çalıştı

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:57
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filmini nasıl çektiğini açıkladı. 2 gün repo yapıyoruz dedi, repo yapmak ne demek

2 gün repo yapıyoruz dedi. Repo yapmak ne demek? Ünlü komedyen Cem Yılmaz yeni filmini nasıl çektiğini açıkladı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından film setini paylaştı. Yılmaz, paylaştığı videoya “5 gün çalışıyoruz 2 gün repo yapıyoruz” yazdı.

Filmleri nasıl çektiklerini anlatan ünlü komedyen "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece"nin çekimleri için 2 gün repo yaptıklarını söyledi. Yılmaz, bu sayede film setlerinin daha keyifli çektiğini söyledi.

REPO NE DEMEK

Repo sinema camiasında tatil yapılan günlere verilen addır. Anlamı İspanyolca dinlenme anlamına gelen "reposo"dan gelir.

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