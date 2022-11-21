Yavuz Seçkin'den Bülent Ersoy'a: Korku filmi gibisiniz...

Komedyen Yavuz Seçkin katıldığı bir televizyon programında Bülent Ersoy’u kızdıracak açıklamalar yaptı.

DİVA'YA EN ÇOK BEN DAYANDIM

Yavuz Seçkin "Diva’ya en çok ben dayandım. İzzet Yıldızhan 1 bölüm, Mustafa Keser 1.5 bölüm program yapabildi. 3’üncü bölümü gören tek ben varım."

"Ekranda magazin tartışıyorduk, Bülent Hanım bize ‘İstediğiniz gibi konuşun' ’dedi. Biz başlayınca ‘Bu konu hakkında size konuşmak düşmez’ demez mi! Biraz da sesini yükseltti. ‘Bülent Hanım korku filmi gibisiniz’ dedim. ‘Zat-ı aliniz bilirsiniz’ dedi. Ben de çıktım” diye konuştu.