21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yavuz Seçkin'den Bülent Ersoy'a: Korku filmi gibisiniz...

Yavuz Seçkin'den Bülent Ersoy'a: Korku filmi gibisiniz...

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, katıldığı bir programda Bülent Ersoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:47
Takip Et

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'in Bülent Ersoy hakkındaki açıklaması olay oldu

Yavuz Seçkin'den Bülent Ersoy'a: Korku filmi gibisiniz...
+
Aa
-

Komedyen Yavuz Seçkin katıldığı bir televizyon programında Bülent Ersoy’u kızdıracak açıklamalar yaptı.

 

DİVA'YA EN ÇOK BEN DAYANDIM

Yavuz Seçkin "Diva’ya en çok ben dayandım. İzzet Yıldızhan 1 bölüm, Mustafa Keser 1.5 bölüm program yapabildi. 3’üncü bölümü gören tek ben varım."

"Ekranda magazin tartışıyorduk, Bülent Hanım bize ‘İstediğiniz gibi konuşun' ’dedi. Biz başlayınca ‘Bu konu hakkında size konuşmak düşmez’ demez mi! Biraz da sesini yükseltti. ‘Bülent Hanım korku filmi gibisiniz’ dedim. ‘Zat-ı aliniz bilirsiniz’ dedi. Ben de çıktım” diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tamam
21.11.2022 17:58
Ruhu yüzüne vurmuş  
 
demir kaya
21.11.2022 17:40
cok ayıp oynama divanın ruh haliyle nasıl mutluysa öyle takılsın sonucta hepimiz faniyiz  
 
demir kaya
21.11.2022 17:40
cok ayıp oynama divanın ruh haliyle nasıl mutluysa öyle takılsın sonucta hepimiz faniyiz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
3
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.