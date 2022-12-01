Bülent Ersoy 'kara cuma' çılgınlığına kapıldı. Alışverişe küçük bir servet ödedi

Ünlü isimler de ‘Black Friday’ (Kara Cuma) indirimlerinde alışverişe çıktı.

Bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılanlardan biri de lüks harcamalarıyla bilinen Bülent Ersoy oldu. Sanatçı, 3 gün arayla bir AVM’de alışveriş yaptı ve satın aldığı ürünler için küçük bir servet ödedi.

Günün anlamına uygun olarak siyahlara bürünen Bülent Ersoy, 24 ve 27 Kasım’da yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı.

Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi.

Baştan aşağı siyah giyinen ve kıyafetine uygun bir makyaj yapan Bülent Ersoy, güzelliği için masraftan kaçınmadı.