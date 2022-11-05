Cem Yılmaz'ın yeni filmi, 'Ayzek İle Bir Gece'nin ilk görseli paylaşıldı

Son olarak Erşan Kuneri ile Netflix bünyesinde ekranlara gelen Cem Yılmaz, yeni filmi Ayzek ile Bir Gece için çalışmalarını sürdürüyor. Netflix’te yayınlanacak olan yeni Cem Yılmaz filminden ilk görsel geldi.

Paylaşılan görselde Cem Yılmaz’ın oynadığı Ayzek karakterinin bir otel önünde, elinde telefonla bulunduğu gözüküyor

Ayzek ile Bir Gece’nin yönetmen koltuğunda ve başrolünde Cem Yılmaz yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak gibi isimler alacak.

Ayzek ile Bir Gece, yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek’in pandemi nedeniyle işsiz kalmasıyla kendisini bir otelin gece vardiyasında bulmasını konu alacak.

Filmin yayınlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı